Coppa Paolino Teodori. Via allo show: c’è la gara

Spettacolo e adrenalina, lungo i tornanti che da colle San Marco conducono a San Giacomo, per la 64esima edizione della Coppa Paolino Teodori. Oggi è il giorno della gara, con la prima salita in programma alle 9 che vedrà protagonisti gli oltre duecento piloti che hanno superato le verifiche di venerdì scorso. A seguire, subito dopo ‘Gara-1’, la partenza di ‘Gara-2’. Il tutto sotto la supervisione del direttore di corsa Fabrizio Bernetti e dell’aggiunto Stefano Torcellan. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Aci Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat), su Tvrs (canale 13) e in streaming sui canali social della Coppa Teodori. L’organizzazione è curata, nei minimi dettagli, dal Gruppo Sportivo dell’Automobil Club di Ascoli e Fermo. Ieri sono andate in scena le prove ufficiali. I 5.031 metri che caratterizzano il tracciato sono stati interpretati dai big del tricolore in modo molto simile: una garanzia quindi di alto agonismo e di due gare ad alto coinvolgimento.

Miglior riscontro di giornata quello del fiorentino Simone Faggioli, campionissimo sui tornanti ascolani, che alla guida della Nova Proto NP01 ha girato in 2’13’’87, dopo alcune regolazioni fatte dal team tra le due manche. Gara di allenamento ma con ambizioni chiare per il trentino Christian Merli, che ritrova l’Osella FA 30 nella evoluta versione con cui, il driver Vimotorsport, ha vinto ad Ascoli nel 2023 ed ha avuto un’ottima progressione nelle due salite di prova. Ottimo esordio stagionale ed ottimo test sulla Nova Proto per l’abruzzese Stefano Di Fulvio, che desidera essere tra i pretendenti ai vertici in quella che considera la gara di casa della Supersalita.

Eccellenti anche le interpretazioni del percorso per il ragusano Franco Caruso sulla versione turbo Honda della Nova Proto e dei corregionali Luigi Fazzino sulla Osella in versione Turbo e del comisano Samuele Cassibba che ha voluto delle regolazioni ai rapporti di cambio sulla Nova Proto NP 01 V8. In progressione le prove del lombardo Giancarlo Maroni su Nova Proto NP 01 Turbo e molto incisivo per la classe 2000 anche il pugliese Francesco Leogrande su Osella PA 2000. Dando uno sguardo agli altri raggruppamenti, il calabrese Giuseppe Aragona ha prenotato il ruolo da primo attore di gruppo E1 sulla Volkswagen Golf 7, come il foggiano Lucio Peruggini su Ferrari 488 Challenge Evo ha fatto nelle categorie delle Gran Turismo ed il bolognese Manuel Dondi su Fiat X1/9 per le silhouette del gruppo E2SH. Tra i protagonisti, come al solito, tanti piloti ascolani.

