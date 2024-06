Coppa Teodori, subito spettacolo. Protagonisti Lombardi e Faggioli

Achille Lombardi e Simone Faggioli. Sono stati loro i grandi protagonisti della giornata di prove per quanto riguarda la 63esima edizione della Coppa Paolino Teodori, che si correrà oggi lungo i tornanti che da colle San Marco portano a San Giacomo. La partenza è fissata per le 9, quando scatterà Gara1, mentre a seguire (sicuramente dopo le 13) sarà la volta di Gara2. Ieri, come detto, sono andate in scena le salite di prove: Achille Lombardi ha fatto registrare il miglior tempo nella prima, chiudendo in 2’17’’77 alla guida della sua Osella Pa21, mentre Faggioli (che ha trionfato ad Ascoli in tredici occasioni) ha stampato il tempo più importante nella seconda manche, chiudendo in 2’15’’25. Non sono mancate le emozioni, comunque, con i 205 piloti che non hanno badato al sottile e si sono dati battaglia fino all’ultima curva anche se oggi, comprensibilmente, i tempi saranno destinati ad abbassarsi. Grandi prestazioni anche per Luigi Fazzino (reduce dalla straordinaria vittoria sul Bondone), Francesco Conticelli e Diego Degasperi. Protagonisti degli altri gruppi Alberto Scarafone, Marco Gramenzi, Lucio Peruggini, Giuseppe Aragona, Luca Tosini, Rudi Bicciato, Anna Maria Fumo, Giacomo Liuzzi e Oronzo Montanaro, mentre tra gli stranieri si è messo in mostra il ceco Dan Michl sulla Lotus Elise. Tra i piloti del Campionato Italiano Velocità Montagna, poi, il migliore è risultato Andrea Lombardi sulla Bmw M3 e tra le storiche Giacinto Giacché su Fiat 131 Abarth. Nel primissimo pomeriggio è andata in scena Gara1 del campionato e delle auto storiche che, infatti, ha visto gli stessi protagonisti prevalere con tempi migliori: Andrea Lombardi è salito in 3’00’’87, davanti a Della Rocca e Loré. Tra le storiche miglior crono per Giacché in 3’10’’57. Una curiosità: in lizza anche il noto attore Ettore Bassi, che torna a correre ad Ascoli a circa quindici d’anni di distanza dall’ultima volta. Peccato, però, che ha avuto un problema durante la seconda salita di prova, ma gli appassionati sperano di vederlo regolarmente in pista questa mattina. La strada chiuderà al traffico già alle 7, ma dalle 7.30 è previsto un bus navetta gratuito messo a disposizione dalla Start con orario continuato.

Per chi non riuscisse a recarsi sul percorso, la gara potrà essere seguita già dalle 9 sul canale 228 di Sky grazie ad Aci Sport, nonché in streaming sulle pagine Facebook del Campionato Italiano Super Salita e della Coppa Paolino Teodori, oltre che su Tvrs (canale 13).

Matteo Porfiri