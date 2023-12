’Coppia aperta quasi spalancata’ al Teatro delle Energie

Domani, alle ore 21, Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano al Teatro delle Energie, ’Coppia aperta quasi spalancata’ una delle commedie più fortunate e attuali di Dario Fo e Franca Rame. Messa in scena con la regia di Silvia Giulia Mendola per la produzione di PianoInBilico e Geco.B Eventi, lo spettacolo, con le musiche dal vivo di Michele Fagnani e Dario Rallo, è il penultimo appuntamento di Energie Vive 2023, il cartellone realizzato da Comune e Profili Artistici con Amat e il contributo di Mic e Regione Marche. Si tratta di una celebre commedia all’italiana, in cui una coppia borghese si trova alle prese con una vita coniugale ormai al collasso. Colpi di scena si susseguono, tra i tradimenti di Lui e i gesti estremi di Lei, fino ad arrivare alla proposta definitiva di questo marito libertino: diventare una coppia aperta e rendere lecite per entrambi tutte le relazioni con eventuali amanti. Così la moglie, inizialmente titubante, si apre a nuove avventure, in un gioco comico di confessioni reciproche dei rispettivi tradimenti. Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie