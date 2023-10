Coppia beccata con la droga: fuga da film

Ancora controlli a tappeto lungo la costa da parte della polizia e dei carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Sono state 136 le persone identificate e 53 i veicoli controllati. L’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti si è concentrata soprattutto a Lido Tre Archi. Nella circostanza sono state controllate diverse persone sospettate di aver acquistato droga. In effetti due dei fermati sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, eroina od hashish, in via Paleotti e in via Nenni. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura, sono stati multati per aver violato il nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Fermo ed è stato ingiunto loro il divieto di reingresso nell’area. Si tratta di un 30enne di Porto San Giorgio e una ragazza di Civitanova. In caso di reingresso nel quartiere, il questore di Fermo potrà irrogare nei loro confronti un Daspo Urbano, la cui violazione comporta una denuncia penale. Inoltre, sono stati effettuati diversi posti di controllo sulla Statale Adriatica. Durante uno di essi i poliziotti, i insospettiti da una vettura che procedeva con andatura molto sostenuta, si sono messi all’inseguimento per procedere ad un controllo. Il conducente, tuttavia, accortosi di essere seguito, ha aumentato la velocità dirigendosi verso Lido di Fermo e, nel tentativo di seminare gli agenti, ha effettuato anche manovre pericolose, imboccando rotonde contromano e piste ciclabili. Una volta bloccato l’uomo, un 40enne di Fermo è stato sottoposto a controllo che ha dato esito negativo. Il conducente è stato comunque sanzionato con il ritiro della patente di guida.