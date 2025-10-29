Coppia investita a Monticelli. Condannato il giovane alla guida. Era ubriaco: 5 anni di reclusione

Cinque anni di reclusione e un risarcimento provvisionale in favore delle vittime di 90.000 euro, oltre alle spese legali. E’ la sentenza emessa ieri dal giudice delle udienze preliminari dle tribunale di Ascoli Angela Miccoli a carico di Stefano Funari, il giovane ascolano ritenuto responsabile di aver causato la sera del 24 dicembre 2024 un gravissimo incidente stradale in via del Platani a Monticelli. Nella precedente udienza il magistrato aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi presentata dalla difesa di Funari che, assistito dall’avvocato Paolo Alessandrini, ha scelto di essere processato con rito abbreviato, che gli ha garantito uno sconto di pena di un terzo. Funari è stato giudicato per le accuse di omissione di soccorso, lesioni gravissime causate alle vittime e guida in stato di ebbrezza.

La 34enne Dania Moretti è ancora in coma, ricoverata in una struttura sanitaria marchigiana: purtroppo non si è mai ripresa da quella maledetta sera. Meno gravi le conseguenze per il ragazzo 30enne che era con lei. Il giudice Miccoli ha disposto nei confronti del giovane ascolano anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, e l’interdizione legale per la durata di 5 anni. Per la povera Dania, assistita dall’avvocata Saveria Tarquini, è stata stabilita una provvisionale di 60.000 euro, che si aggiungono all’acconto di 100.000 euro versato dalla compagnia assicuratrice della vettura guidata da Funari. Provvisionale di 30.000 euro per il ragazzo ferito nel sinistro. L’entità del risarcimento dovrà essere stabilita in sede civile. Sul pronunciamento del giudice Miccoli ha avuto un peso la perizia svolta dall’ingegner Andrea Violoni, giunta alla conclusione che "il nesso di causa dell’evento risulta individuabile nella esclusiva condotta in capo all’indagato, il quale non curante del proprio stato psicofisico alterato, derivante dall’elevata assunzione di alcol, con un tasso rilevato pari a 2,5 grammi per litro di sangue, si metteva ugualmente alla guida del veicolo Toyota Yaris investendo i due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e nessuna colpa può essere attribuita a loro".

Il perito ha tenuto conto dello stato dei luoghi, della visibilità, dei danni riportati dalla vettura e delle conseguenze riportare dai due ragazzi investiti. Secondo il perito, l’auto percorreva viale dei Platani a 60 km/h, mentre il limite in quel punto è di 50 Km/h, con il guidatore che, alterato dall’alcol ingerito, non si reso conto minimamente dei pedoni che stavano regolarmente attraversando da sinistra verso destra sull’ultimo passaggio pedonale del tratto da est verso ovest.

Peppe Ercoli