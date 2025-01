Coppia investita. Schianto alla Vigilia, la donna resta grave

Sarà una perizia a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto la sera del 24 dicembre scorso a Monticelli quando due persone, un ragazzo e una ragazza, sono state falciate da un’auto in transito mentre attraversavano la strada in via dei Platani. A riportare le conseguenze più gravi è stata la donna, Dania Moretti di 33 anni che, a un mese dal tragico incidente stradale, è ancora in coma al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La ragazza non si è mai ripresa e le sue condizioni sono stazionarie nella loro estrema gravità. Un quadro dunque molto preoccupante. Meno gravi le conseguenze per il ragazzo 30enne che era con lei e che sta affrontando la riabilitazione. La magistratura ha affidato al perito Andrea Violoni di Altidona l’incarico di ricostruire la dinamica dell’incidente. Una prima ipotesi è stata fatta nell’immediatezza dai carabinieri, grazie ai rilievi e al racconto di un testimone oculare. La Toyota Yaris condotta dal 26enne ascolano Stefano Funari percorreva via dei Platani in direzione est-ovest; siamo nel tratto fra il Panificio Marozzi e il cantiere dove è in costruzione il nuovo ponte che collegherà Monticelli a Castagneti. Prima di affrontare la svolta a destra, la Yaris ha investito in pieno la coppia di giovani che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L’impatto più violento lo ha subito Dania Moretti, secondo i rilievi sbalzata a 27 metri di distanza dal punto dell’impatto con la vettura. Meno violento il colpo subito dal ragazzo. Funari ha arrestato l’auto una ventina di metri dopo aver travolto i due, ha compiuto alcuni movimenti a piedi che, secondo l’accusa, fanno ipotizzare l’accusa di omissione di soccorso che gli è contestata insieme alle lesioni gravissime causate alle vittime e alla guida in stato di ebbrezza, visto che successivamente al sinistro è stato accertato che era alla guida dell’auto con un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro. Il giovane, difeso dall’avvocato Paolo Alessandrini, in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Annalisa Giusti ha detto di non aver visto la coppia che attraversava la strada. Quella sera venne arrestato e posto ai domiciliari.

Peppe Ercoli