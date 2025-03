Coratella pesante per l’Atletico. L’Isernia fa il colpo che non t’aspetti

ATLETICO 1 ISERNIA 3

ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro (8’st Feltrin), Nonni; Camilloni (19’st Valentino), Severini, Vechiarello, Clerici (13’st Coquin), Antoniazzi (19’st Ascoli); Minicucci (31’st Didio), Maio. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Olivieri, Scimia. All.: Simone Seccardini.

ISERNIA (3-5-2): Draghi; Romat, Gimenez, Perrone (24’st Perotti); D’Angelo (35’st Franzese), Cascio (45’st Ouattara), Antinucci, Baba, Del Bianco; Cavaliere (8’st Conti), Coratella (27’st Rinella). A disp.: Cocchiarella, Arzura, Di Biase, Ouattara, Cantoro. All.: Domenico Farrocco.

Arbitro: Massari di Torino.

Reti: 1’ pt e 7’ st Coratella, 30’ st Maio su rig., 43’ st Cascio.

Note – Spettatori 150 circa, di cui 30 ospiti. Ammoniti: D’Alessandro, Severini, Vechiarello, Nonni, Romet, Baba. Angoli: 11-1. Rec.: 0’-5’.

L’Isernia si regala un ‘pomeriggio da leoni’ e torna alla vittoria dopo cinque mesi, rifilando all’Atletico Ascoli tre gol e una sconfitta pesantissima. Bianconeri freddati dopo solo un minuto e poi troppo frenetici alla ricerca del pareggio. E così dopo Notaresco e Fermana anche il fanalino di coda Isernia, batte i ragazzi di Seccardini confermando le difficoltà degli ascolani contro gli ultimi della classe. Isernia, come detto, subito in rete con un pallonetto di Coratella dalla trequarti che sorprende Pompei fuori dai pali. La reazione dei bianconeri di casa è poco precisa e i tentativi di D’Alessandro e Maio si spengono tra le braccia del portiere ospite Draghi. L’Isernia va invece vicinissima al raddoppio con una punizione di Cascio e colpo di testa di Perrone a lato. L’Atletico spinge e un tiro cross di Camilloni non trova nessuno pronto a ribadire in rete. Ci prova anche Vechiarello dal limite dell’area, ma stavolta è bravo Draghi a respingere in tuffo. Maio fa tutto bene, si libera di un avversario e calcia di destro di poco a lato. Nel finale di tempo punizione di Vechiarello a giro, finisce di poco a lato.

La ripresa si apre con l’Atletico Ascoli che spinge e l’Isernia che si difende. E su una ripartenza al 7’ arriva il raddoppio: lancio di Cascio per Coratella che tutto solo defilato sulla sinistra infila in diagonale il portiere Pompei. Angolo di Vechiarello, colpo di testa di Severini deviato in corner dal compagno di squadra Maio. Conclusione di Severini radente da fuori area e il portiere Draghi in allungo devia in corner. Alla mezz’ora una incursione del neo entrato Coquin trova il fallo di mano di Gimenez. Per l’arbitro è rigore che Maio con freddezza trasforma. Punizione di Vechiarello che è un corner corto, Mazzarani di testa alto sopra la traversa. Cross di Coquin, e l’altro neo entrato Ascoli rimette il pallone in mezzo con Maio che tenta in acrobazia un colpo di tacco impossibile. Percussione dell’incontenibile Coquin con un radente che non trova nessuno in grado di ribadire in rete. Il match si chiude con un lancio dell’Isernia in avanti, retropassaggio lento di Ascoli verso Pompei, anticipato da Cascio che dribbla il portiere e deposita in rete il 3-1 finale.

Valerio Rosa