Corazza-Cicerelli, duello tra bomber

Corazza-Cicerelli, il duello ad alta quota per il trono di bomber si gioca a colpi di gol. La lotta per la leadership della classifica marcatori del girone b di serie C si riassume attorno ai due attaccanti di Ascoli e Ternana che, seppur in corsa per obiettivi completamente differenti, non si stanno affatto risparmiando in termini realizzativi. L’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che chiuderanno il 2024 costituiscono per i due centravanti nuove possibili occasioni per tornare a confermare quanto di buono fatto vedere fino ad oggi. Tutti e due sono di recente arrivati in doppia cifra e la contesa continua ad evolversi a distanza negli impegni previsti dal calendario delle rispettive squadre di appartenenza. Attualmente a guidare è Cicerelli con 12 centri, ma dietro ‘Joker’ Corazza (11 reti per lui) non ha affatto intenzione di cedere il passo. Anzi, dopo l’ultima gara che aveva visto il Picchio battere il Sestri Levante (4-1) nell’anticipo di venerdì sera, era stato proprio il 33enne a compiere il soprasso sul rivale grazie alla doppietta rifilata ai liguri nel corso della ripresa. Qualche ora dopo purtroppo poi il bianconero era stato costretto a subire la puntuale risposta di Cicerelli. Doppietta anche per lui, nella sfida vinta 3-1 in trasferta con la Pinese, e controsorpasso compiuto. Prossimo faccia a faccia programmato nell’ultimo turno del girone d’andata. Il bomber dell’Ascoli sabato alle 15 sarà impegnato sul campo del Legnago Salus. Quello della Ternana invece il giorno seguente potrà contare sulla spinta del Liberati per provare a colpire la retroguardia della Virtus Entella (ore 15). A seguire Corazza chiuderà la sua positiva annata contro la Spal nell’appuntamento di venerdì 20 dicembre al Del Duca (avvio alle 20.30). Domenica 22 invece Cicerelli avrà di fronte il Pescara nello scontro per la vetta del campionato. Nel frattempo nel girone b è saltata un’altra panchina: quella del Gubbio. Il tecnico Taurino ha pagato con l’esonero il ko incassato per 1-0 in trasferta contro il Milan Futuro. In serie B invece è stato sollevato dall’incaricato l’ex bianconero Sottil. La Sampdoria ha deciso di sostituirlo dopo il pesantissimo 5-1 che ha visto il Sassuolo surclassare in lungo e in largo i blucerchiati. Si prepara infine ad una nuova avventura in cadetteria anche l’altro ex Castori. Il Südtirol, reduce da 5 sconfitte consecutive, nelle ultime ore ha deciso di puntare su di lui per tornare a credere nella salvezza.

mas.mar.