Cori entra al posto di Ciabatoni:: "Assessorati, cose mai viste"

Il consiglio comunale di Castel di Lama ha visto la surroga del consigliere Francesco Ciabattoni, che ha lasciato il posto al primo dei non eletti Mauro Cori. Si apre una nuova stagione nel consiglio comunale di Castel di Lama. Cori ha puntato subito il dito contro il sindaco sulla rotazione degli assessorati. "In tanti contesti in cui ho discusso di politica, tutto questo non si era mai visto – ha tuonato –, ‘la riforma Bochicchio’ è un modo per blindarsi. Anche la stessa delibera promossa all’Ata sembra frutto di un accordo precedente". Puntuale la replica del sindaco: "Si diceva che a Castel di Lama c’era un solo uomo al comando: il sindaco, adesso c’è una squadra, che lavora alacremente e in sintonia, questa è la verità. Per quanto riguarda la delibera dell’Ata, sono arrivato a questo punto per evitare che Relluce fosse individuata come una discarica per sempre. Sono state dette tante sciocchezze. Voglio precisare che sono dispiaciuto delle dimissioni di Francesco Ciabattoni per la questione di salute, ma non come politico. Ha messo in atto un’opposizione un po’ bugiarda, Ciabattoni ti chiama ‘fratello’ in senso amichevole e poi ti accoltella alle spalle; sono stato accusato di aver rifiutato un posto nel Cda di Ascoli servizi, di non avere accettato l’ecoindennizzo, tutte cose non vere. Si sventola il piano Boeri, che non è altro che uno specchietto per le allodole uno spot elettorale del sindaco Fioravanti. Sono l’opposto di Ciabattoni, ho un modo di fare politica completamente diverso". In discussione anche il bilancio della Ciip, che è stato approvato all’unanimità, anche se ci sono alcuni aspetti che vanno chiariti, prima fra tutti l’investimento di 750mila per il depuratore che sta ammorbando Castel di Lama. "Questa cifra – ha proseguito il sindaco – non permetterà di risolvere il problema dei miasmi, credo che anche il 2024 sarà caratterizzato da questi problemi". Tra le obiezioni che il Comune intende sollevare alla Ciip c’è anche la sistemazione degli impianti sulla strada di via Roma. Buone notizie per le scuole di Castel di Lama: finanziamenti per la messa a norma sismica sia delle scuola di via Carrafo che otterrà più di un milione di euro, sia di Largo Petrarca, anche qui più di un milione di euro e dell’Enrico Mattei che otterrà 3milioni di euro.

Maria Grazia Lappa