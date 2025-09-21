Bologna centro dello sport

Ascoli
CronacaCoristi portoghesi ospitati in città con la Liszt Academy
21 set 2025
REDAZIONE ASCOLI
Coristi portoghesi ospitati in città con la Liszt Academy

Con il progetto ‘HarmonyEurope: Celebrazione delle tradizioni polifoniche e dell’unità dell’UE’ il gruppo di portoghesi provenienti da Guimareas, ospiti del...

Con il progetto ‘HarmonyEurope: Celebrazione delle tradizioni polifoniche e dell’unità dell’UE’ il gruppo di portoghesi provenienti da Guimareas, ospiti del progetto Erasmus+ dell’Alma Academy Liszt Music Art ha vissuto a Grottammare un’esperienza indimenticabile dedicata al canto polifonico. "Siamo arrivati dal Portogallo con l’obiettivo di apprendere, condividere e valorizzare le tradizioni musicali che uniscono l’Europa, e qui abbiamo trovato una comunità che ci ha accolto a braccia aperte – affermano i membri del gruppo - E’ stato un vero e proprio esercizio di collaborazione europea: culture, voci e prospettive diverse si sono unite e completate a vicenda, dimostrando che la diversità è sempre fonte di ricchezza. Abbiamo avuto l’opportunità di visitare una scuola locale, dove abbiamo presentato il nostro progetto; ci siamo esibiti in riva al mare a San Benedetto, dove abbiamo cantato per la comunità locale. Sentire le nostre voci fondersi con il suono delle onde, è stata un’esperienza profondamente simbolica che ha rafforzato il legame tra le nostre tradizioni e la bellezza di questa regione italiana. Questo scambio è stato un vero e proprio esercizio di collaborazione europea.

