Cornacchia in corsa al premio Loi

Grande successo per lo scrittore Domenico Cornacchia, il suo libro "Resto qui" è stato segnalato alla sezione Premio Speciale Miglior Saggio, nel 14° concorso letterario Franco Loi - Città di Grottammare. Cornacchia aveva presentato, il 18 marzo scorso, il libro nella biblioteca ‘Ascenzi-Ciccarese’ di Colli del Tronto riscuotendo tanti apprezzamenti. L’autore dopo il successo ha pubblicato un nuovo libro ‘Pensieri: di terra, di vita, d’amore’. ‘Resto qui’ Santa Rufina in Valle Castellana d’Abruzzo di Domenico Cornacchia, Edito da Edizioni Efesto, è un libro che parla di storia, tradizioni e territorio, che prende vita attraverso la penna dello scrittore ispirato a racconti tramandati attraverso una tradizione orale. Storie ispirate al secolo scorso, ambientati in una piccola realtà incastonata a confine tra l’Abruzzo e le Marche.