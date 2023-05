Coro di no ai parcheggi in Sentina "Alle città servono spazi verdi"

L’idea c’è, il progetto ancora no: il comune, in ogni caso, sembra voler dare seguito alla possibile realizzazione di un parcheggio con annesso parco sul terreno posseduto da Saxa in Sentina. Il lotto, per la precisione, si situa fra via del Cacciatore e via Goffredo di Buglione, ma l’elaborato vero e proprio non è ancora stato presentato dalla società. Questo prevedrebbe, secondo quanto è dato sapere al momento, la costruzione di un parcheggio interrato e di uno a raso, nonché l’inserimento, in superficie, di un’area verde. Il tutto è stato sommariamente presentato due sere fa nel quartiere Sentina, durante un’assemblea pubblica appositamente convocata dall’omonimo comitato. A rappresentare l’amministrazione comunale sono stati, durante l’incontro, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e la consigliera Barbara De Ascaniis.

"Un’iniziativa del genere – ha dichiarato Gabrielli – ci consentirebbe di sbloccare una serie di problematiche di quartiere che nessuno, nell’arco di 30 anni, ha risolto. L’idea è quindi di piantumare delle essenze arboree, in modo da rendere permeabile il terreno e mitigare gli effetti del cambiamento climatico". Nessuna apertura dal nutrito gruppo dei contrari: "Le parole dell’assessore sono apprezzabili – ha detto Giorgio Mancini (Cambia San Benedetto) – ma se in un terreno del genere si realizzano parcheggi, lo si sigilla. Mi chiedo se non sia possibile acquisire questo lotto, al prezzo di qualche decina di migliaia di euro, per attrezzarvi del verde pubblico". Il principio viene totalmente condiviso dal sodale Luca Spadoni: "In città devono esserci terreni liberi – ha asserito l’ex assessore – per consentire il naturale drenaggio in caso di forti precipitazioni. È chiaro che con un parcheggio sotterraneo questa funzione verrebbe compromessa. Inoltre faccio notare che un parcheggio su quell’appezzamento non sarebbe utile ai residenti di zona, ma piuttosto ai veicoli in transito tra via del Cacciatore e via Mare".

Insomma, alle migliaia di turisti che ogni estate prendono d’assalto Porto d’Ascoli e la Sentina. Per loro, peraltro, si vorrebbero realizzare dei parcheggi al di sotto della sopraelevata. A renderne conto è stata, in assemblea, Luciana Barlocci: "L’iter sta andando avanti – ha spiegato la consigliera di Palazzo San Filippo – Provincia e comune sono in procinto di mettere a punto la convenzione per la concessione delle aree, da cui si dovrebbero ricavare circa 80 posti auto". Questi, con tutta probabilità, verranno messi a pagamento.

Giuseppe Di Marco