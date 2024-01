Coro gospel, più di mille al Palariviera

Il concerto di beneficenza de ‘L’ancoraincoro Gospel Choir’ messo in scena il 5 gennaio al Palariviera, è stato un successo. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, ha chiuso in bellezza il cartellone degli eventi natalizi della riviera proponendo due ore di intrattenimento musicale. Le quaranta voci del coro gospel sambenedettese sono state dirette dal maestro Umberto Spina e accompagnate dall’ancoraincoro rock band, composta da professionisti quali Mattia Parissi al piano, Roberto Sabini alle tastiere, Alessio Fioretti alla chitarra, Marco Pallotti al basso e Valerio Sabini alla batteria. Il repertorio, che dai classici del gospel americano è arrivato fino al pop dei Queen con ’Bohemian Rhapsody’, ha intrattenuto i mille spettatori del Palariviera. Non solo pubblico, ma parte integrante dello spettacolo: dalle sedute hanno partecipato attivamente all’esecuzione di ’We Will Rock You’, battendo il ritmo e cantando tutti insieme l’inno dei Queen, guidati da Massimiliano Civita, voce solista tra le più apprezzate degli Ancoraincoro. Sul palco anche il Sindaco Antonio Spazzafumo, l’Assessore alla Cultura Lia Sebastiani e l’Assessore al Turismo Cinzia Campanelli, che hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa. Il ricavato delle libere offerte raccolte andrà a sostenere l’acquisto di un mezzo di trasporto da destinarsi ai partecipanti alle attività del Laboratorio Inclusivo di Ceramica che favorisce e promuove l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, attraverso l’organizzazione di corsi di ceramica per tutti.

Ottavia Firmani