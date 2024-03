Corona d’alloro e candeline

Doppia festa per la super mamma Anna Rita Scaramucci, che si è laureata all’Università degli studi de L’Aquila in Scienze della formazione primaria con lode, nello stesso giorno in cui la sua piccola Lucia ha compiuto il primo anno di età. Ad Anna Rita e alla piccolgiungano gli auguri più affettuosi di tutti, in particolar modo del marito e papà Alessio e da parenti e amici. Lucia ha seguito Anna Rita in tutto il percorso di studi, durante la stesura della tesi e nei giorni scorsi hanno festeggiato felice insieme l’ambito traguardo. Ad Anna Rita e Lucia giungano gli auguri affettuosi anche dal Resto del Carlino.