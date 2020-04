© Riproduzione riservata

Ascoli, 11 aprile 2020 -da Covid-19. A perdere la vita, questa mattina, all’ospedale ‘Modonna del Soccorso’ di San Benedetto,51 anni,L’uomo, ricoverato da una ventina di giorni nel reparto di terapia intensiva del Covid hospital della riviera dopo una prima ospedalizzazione al ‘’ di Fermo, era un operatore socio-sanitario della residenza protetta per anziani di Montefalcone Appennino dove ha contratto il virus Sars-Cov-2 da un ospite della casa di riposo.Pace è stato anche allenatore per tanti anni dell’associazione sportiva dilettantisticaDunque, era uno sportivo, che però non è riuscito a sconfiggere questo terribile virus.e, insieme a lui, anche altri operatori socio-sanitari della residenza protetta. Ma mentre gli altri hanno sconfitto la malattia, lui, dopo un lungo decorso, non ce l’ha fatta nonostante i medici della rianimazione dell’ospedale di San Benedetto abbiano cercato in tutti i modi di salvarlo.Stanno invece un po’meglioanche loro da molti giorni nella terapia intensiva del ‘Madonna del Soccorso’. Sul fronte tamponi, infine, il laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale ‘Mazzoni’ ne sta processando una media di 250 al giorno. "Oltre alla cinquantina di campioni che giornalmente il laboratorio analizza per le urgenze – dice il direttore dell’Area vasta 5,– se ne processano circa altri 200 al giorno. Questo perché i reagenti ci sono. Abbiamo finito a fare i tamponi nelle residenze per anziani di San Benedetto e nei prossimi giorni inizieremo con quelle di Ascoli. Da martedì della prossima settimana, inoltre, sottoporremo ai test anche gli operatori del Pronto soccorso e del 118 del ‘Mazzoni dove – conclude – ci organizzeremo per riaprire a breve le agende delle visite e degli esami differiti e programmati. Oltre al Coronavirus continuano ad esistere anche le altre malattie e dunque, con tutte le precauzioni possibili, dobbiamo far tornare il nosocomio ascolano pian piano alla normalità".