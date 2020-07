Ascoli Piceno, 17 luglio 2020 - Ha viaggiato su un autobus che da Fiumicino lo ha portato fino a San Benedetto del Tronto, dove è sceso, il quarto bengalese risultato positivo al Covid-19 il 13 luglio scorso. Il particolare, non di poco conto, è venuto fuori in seguito all’indagine epidemiologica condotta dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Area vasta 5.

La ditta di autolinee, sul cui mezzo l’uomo del Bangladesh è salito il 24 giugno scorso dall’aeroporto di Fiumicino, è stata immediatamente contattata per identificare i passeggeri a bordo. Dall’elenco è risultato che solo quattro sono della provincia picena, l’autista di Porto D’Ascoli e tre passeggeri (uno di Ascoli, uno di San Benedetto e uno di Grottammare). Sono stati a loro volta rintracciati, indagati su una eventuale sintomatologia e invitati ad eseguire il tampone, che hanno già fatto poco ore fa.

"Nel pullman – spiega il direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Area vasta 5, Claudio Angelini – c’erano anche persone che non sono della nostra Area vasta, e qualcuno è sceso a Civitanova. Per quanto ci riguarda abbiamo individuato i passeggeri del nostro territorio che complessivamente sono solo quattro. Hanno fatto il tampone poco fa. Ma non credo ci siano per loro rischi legati a un’eventuale contagio. Nell’autobus le persone vengono fatte sedere distanziate, viene misurata la temperatura corporea prima di farli salire e viene fatta indossare obbligatoriamente la mascherina".

Sono intanto tutti negativi i tamponi delle sessanta persone che si trovavano nel punto prelievi dell’ospedale di San Benedetto la stessa mattina in cui c’era anche la donna bengalese positiva.