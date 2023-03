Coronavirus in picchiata: ecco i dati

Secondo l’ultimo report dell’osservatorio epidemiologico del Servizio sanitario regionale, ovvero quello divulgato il venerdì, la situazione dei contagi nelle cinque province marchigiane è la seguente: in una settimana i casi di Covid-19 nella provincia di Ascoli sono stati 70, in quella di Ancona 192, in quella di Macerata 97, in quella di Pesaro-Urbino 53 e in quella di Fermo 55. In totale, nelle Marche, in sette giorni i positivi al Sars-Cov-2 diagnosticati sono stati 481 contro 535 dei sette giorni antecedenti quando, ad Ascoli erano stati 77, ad Ancona 223, a Macerata 96, a Pesaro-Urbino 47 e a Fermo 59. Il tasso di incidenza dei casi per 100 mila abitanti è passato da 35,57 a 31,98. Per quanto riguarda i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie marchigiane, secondo l’ultimo bollettino, quello di ieri, non ce ne sono in terapia intensiva, uno si trova in terapia semi-intensiva, 44 in reparti non intensivi e 4 nei Pronto soccorso, per un totale di 45 persone degenti a causa del Sars-Cov-2. La settimana prima erano, invece, di meno: 40. Nella provincia di Ascoli, la distribuzione dei contagi comune per comune è la seguente: Acquasanta zero, Acquaviva inferiori a 5, Appignano inferiori a 5, Arquata zero, Ascoli 22, Carassai inferiori a 5, Castel di Lama 5, Castignano zero, Castorano inferiori a 5, Colli inferiori a 5, Comunanza zero, Cossignano zero, Cupra inferiori a 5, Folignano inferiori a 5, Force zero, Grottammare 5, Maltignano zero, Massignano inferiori a 5, Monsampolo inferiori a 5, Montalto zero, Montedinove zero, Montefiore zero, Montegallo zero, Montemonaco zero, Monteprandone zero, Offida 6, Palmiano zero, Ripatransone inferiori a 5, Roccafluvione zero, Rotella zero, San Benedetto 26, Spinetoli inferiori a 5 e Venarotta zero.

l. c.