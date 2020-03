Ascoli, 19 marzo 2020 – Nikola Ninkovic, calciatore serbo dell'Ascoli, avrebbe violato l'obbligo dell'autoisolamento dopo essere tornato nel suo Paese. E per questo sarebbe stato denunciato dalle forze dell'ordine, assieme al connazionale Luka Jovic del Real Madrid, sulla base delle nuove norme emanate per contenere la diffusione del Coronavirus. Lo riferiscono oggi i media serbi.

A criticare il ritorno in patria in questo periodo di epidemia di alcuni calciatori che hanno contratti milionari all'estero, e che non osservano l'obbligo dell'autoisolamento, era stata ieri sera la premier serba Ana Brnabic, che non aveva fatto tuttavia nomi. Il ministro dell'interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, senza indicarne l'identità. “Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici”, ha detto.



Nel frattempo, anche la città e la società bianconera celebrano oggi l'ex allenatore Carlo Mazzone, che compie 83 anni proprio nel giorno della Festa del Papà. Romano di nascita, ma ascolano di adozione, ha guidato l'Ascoli negli anni più gloriosi del sodalizio bianconero ed è rimasto nei cuori di tutti i tifosi ascolani e non solo.



Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, in questi difficili giorni caratterizzati dall'emergenza Coronavirus, lo ha sentito telefonicamente per trasmettere gli auguri a nome di tutta la città e l'ex tecnico, ringraziando, ha voluto lanciare un messaggio a tutti gli ascolani.

E' stato lo stesso sindaco Fioravanti a leggere il messaggio dell'ex tecnico bianconero: ''Oggi è il mio compleanno ed è la festa dei papà. Se volete farmi un regalo, restate a casa nei prossimi giorni. Quante volte vi ho spronato a farvi venire allo stadio con la pioggia e con la neve, ma oggi vi esorto a non uscire, più di quando abbiamo giocato quelle grandi partite del passato. Oggi più che mai bisogna vincere o come diceva Costantino: 'Oggi sa da vince'. Bisogna combattere e solo uniti vinceremo'', il messaggio di Mazzone.