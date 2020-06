Ascoli Piceno, 28 giugno 2020 - Covid free da due settimane, la provincia di Ascoli è ora anche senza più alcun positivo. Gli ultimi due che erano rimasti sono stati sottoposti al secondo tampone nella giornata di venerdì e, come comunicato dal Sisp diretto da Claudio Angelini, sono risultati entrambi negativi. Una doppia conquista del Piceno, unica provincia tra le cinque marchigiane a non registrare nuovi casi di Sars-Cov-2 da oltre quaranta giorni e a non avere più cittadini ancora malati di Coronavirus.

L’ultimo contagio , nell’Area vasta 5, risale al 16 maggio scorso. Il 13 giugno è diventata Covid free, ovvero dopo 28 giorni consecutivi senza nuove positività, pari alla somma di due quarantene (il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici che è stato stimato vari fra 2 e 11 giorni fino ad un massimo di 14 giorni) che, secondo i criteri stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità, rappresentano l’arco di tempo necessario affinché la pandemia possa ritenersi conclusa in un determinato territorio.

E da venerdì è ufficialmente senza positivi. Nella provincia, da quando è iniziata la pandemia, sono state 290 le persone che si sono ammalate di Coronavirus. Di queste, tredici sono purtroppo morte, e 277 sono guarite. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria, nelle ultime ventiquattro ore sono stati processati in totale nelle Marche 1.175 tamponi, di cui 623 nel percorso nuove diagnosi, 511 nel percorso guariti e 41 nel percorso Hotel House. Dal primo sono emerse due positività ed entrambe sono della provincia di Fermo. Complessivamente, dunque, nella regione i casi sono arrivati a 6.785 e di questi: solo 9 persone sono ancora ricoverate nelle strutture sanitarie marchigiane, tutte in degenza ordinaria, 5.437 sono guarite e 991 sono decedute.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il bollettino nelle Marche

Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi provincia per provincia: ad Ancona hanno raggiunto le 1.875 unità, a Pesaro 2.757, a Macerata 1154, a Fermo 473 ed ad Ascoli 290. Mentre in isolamento domiciliare fiduciario ci sono attualmente: 172 persone nella provincia di Ancona, 204 in quella di Pesaro, 159 in quella di Macerata, 33 in quella di Fermo e 17 in quella di Ascoli. Ancora rigidissime, infine, le regole per poter accedere nei due ospedali del Piceno, il ‘Mazzoni’ di Ascoli e il ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto: tutte le persone che hanno bisogno di ricovero vengono sottoposte a tampone, entrambi i nosocomi non sono stati riaperti alle visite ai degenti da parte di esterni nei reparti, per le visite specialistiche e gli esami diagnostici si continuano ad applicare le misure di sicurezza e tutti gli operatori sanitari vengono ancora sottoposti ciclicamente a tampone.