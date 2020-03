IEZZI-MARCELLO ASCOLI_ Speculazioni sulla vendita di prodotti di prima necessità e controlli sugli spostamenti di persone senza alcuna necessità impellente, sono nel mirino del personale del comando provinciale della guardia di Finanza di Ascoli, che ha denunciato il titolare di una profumeria di San Benedetto ed alcune persone sorprese in strada sulla Riviera delle Palme e nell’abitato di Ascoli Piceno. Procediamo per ordine a iniziare dal caso più eclatante scoperto a San Benedetto, dove gli agenti del nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle hanno trovato nella vetrina di una profumeria: mascherine chirurgiche ed a conchiglia, unitamente a gel igienizzante per le mani, a prezzi notevolmente aumentati in maniera ingiustificata che sfiorano il 4000%. Il titolare si sarebbe giustificato affermando che i rialzi erano partiti dalle ditte fornitrici, che hanno sede in provincia di Teramo e sulle quali sono in corso accertamenti. Il responsabile dell’attività è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, alla quale sono stati rimessi anche gli atti di polizia giudiziaria relativi al sequestro penale di 250 mascherine e di 30 flaconi da 100 ml di gel igienizzante per mani. Nell’ambito dei controlli sulle strade gli agenti hanno intercettato e denunciato un 67enne di Teramo, domiciliato a San Benedetto, fermato dopo la mezzanotte a Grottammare. Gli agenti l'hanno fermato a bordo della sua auto per un controllo, ma l’uomo ha reagito con atteggiamenti di insofferenza, sostenendo, peraltro, di essere immune da qualsivoglia provvedimento delle Autorità. Per tale ragione è stato denunciato alla Procura della Repubblica per la violazione dell’art. 650 del Codice penale. Nei pressi di piazza del Popolo, di Ascoli, invece, si sono verificati altri episodi che hanno comportato la denuncia, da parte dei finanzieri, di due persone: un 47enne del capoluogo, fermato nel tardo pomeriggio davanti al teatro Ventidio basso, che ha dichiarato di essere alla ricerca di un qualche svago per passare la serata; una 33enne di Folignano, domiciliata nell’anconetano, che ha dichiarato di essere in attesa dell’arrivo di un conoscente. Sono stati denunciati per “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Un quarto episodio si è verificato alle 2,30 di notte nelle zone circostanti il Giardino Colucci di Ascoli, dove i finanzieri hanno fermato un 17enne a bordo del proprio scooter, proveniente da Folignano. Anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in questo caso a quella dei Minori di Ancona. Marcello Iezzi

San Benedetto, 18 marzo 2020 - Speculazioni sulla vendita di prodotti di prima necessità e controlli sugli spostamenti di persone senza alcuna necessità impellente, sono nel mirino del personale del comando provinciale della guardia di Finanza di Ascoli, che ha denunciato il titolare di una profumeria di San Benedetto ed alcune persone sorprese in strada sulla Riviera delle Palme e ad Ascoli (VIDEO).

Procediamo per ordine a iniziare dal caso più eclatante scoperto a San Benedetto, dove gli agenti del nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle hanno trovato nella vetrina di una profumeria: mascherine chirurgiche ed a conchiglia, unitamente a gel igienizzante per le mani, a prezzi notevolmente aumentati in maniera ingiustificata che sfiorano il 4000%. Il titolare si sarebbe giustificato affermando che i rialzi erano partiti dalle ditte fornitrici, che hanno sede in provincia di Teramo e sulle quali sono in corso accertamenti. Il responsabile dell’attività è stato denunciato a piede libero alla Procura di Ascoli, alla quale sono stati rimessi anche gli atti di polizia giudiziaria relativi al sequestro penale di 250 mascherine e di 30 flaconi da 100 ml di gel igienizzante per mani.

Nell’ambito dei controlli sulle strade gli agenti hanno intercettato e denunciato un 67enne di Teramo, domiciliato a San Benedetto, fermato dopo la mezzanotte a Grottammare. Gli agenti l'hanno fermato a bordo della sua auto per un controllo, ma l’uomo ha reagito con atteggiamenti di insofferenza, sostenendo, peraltro, di essere immune da qualsivoglia provvedimento delle Autorità. Per tale ragione è stato denunciato alla Procura per la violazione dell’art. 650 del Codice penale.

Nei pressi di piazza del Popolo, ad Ascoli, invece, si sono verificati altri episodi che hanno comportato la denuncia, da parte dei finanzieri, di due persone: un 47enne del capoluogo, fermato nel tardo pomeriggio davanti al teatro Ventidio Basso, che ha dichiarato di essere alla ricerca di un qualche svago per passare la serata; una 33enne di Folignano, domiciliata nell’anconetano, che ha dichiarato di essere in attesa dell’arrivo di un conoscente. Sono stati denunciati per “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Un quarto episodio si è verificato alle 2,30 di notte nelle zone circostanti il Giardino Colucci di Ascoli, dove i finanzieri hanno fermato un 17enne a bordo del proprio scooter, proveniente da Folignano. Anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in questo caso a quella dei Minori di Ancona.