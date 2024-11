Corone d’alloro e visite ai monumenti dei caduti nel giorno dell’Unità

Con la deposizione di corone d’alloro sul monumento ai caduti, si è svolta ieri mattina in molti comuni del territorio la cerimonia in occasione del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale, Festa delle Forze Armate e Anniversario della fine della Grande Guerra. A Monteprandone, dopo l’inno d’Italia, la benedizione e la preghiera per i caduti di tutte le guerre da parte di don Vincent Ifeme, accompagnato dal comandante dei carabinieri Gabriele Luciani e dall’ispettore della polizia locale Isabella Ascani, il vicesindaco Christian Ficcadenti, insieme all’assessore Daniela Morelli, ai consiglieri comunali Domenico Piunti, Antonio Riccio ed Emidio Del Zompo, all’ex sindaco Bruno Menzietti e a diversi cittadini presenti, hanno reso omaggio a tutti i monteprandonesi che hanno perso la vita in guerra. A Cupra Marittima alla manifestazione hanno partecipato tutte le scuole, le Associazioni locali, i comitati di quartiere, i carabinieri col comandante di stazione Alibrandi e la capitaneria di porto col maresciallo Di Somma. Il sindaco Alessio Piersimoni ha deposto corone d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre, ai caduti in mare e nelle Guerre Mondiali.