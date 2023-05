Corri con Martina, domenica in pista anche con Fido

Domenica 28 maggio torna a San Benedetto Corri con Martina K8.6 e, naturalmente, come ogni anno, l’organizzazione propone sempre delle novità, per incentivare la partecipazione a nuove schiere di persone. Nel 2022, oltre alla classica "Gara Podistica Competitiva", la "Passeggiata Ludico Motoria non Competitiva" e la "Boys Kids Run", ha proposto per la prima volta anche la "Bau Run", per permettere la partecipazione alle persone e passeggiare sul percorso gara insieme al fido cane. Dato che il proprio cane per alcuni è diventato il compagno di allenamento per eccellenza, e sempre più nelle gare domenicali competitive ci sono atleti che partecipano insieme ai loro cani, anche CcM vuole premiare questo tipo di adesione, proponendo da questa edizione la Stracanina! una gara competitiva in cui l’atleta può partecipare, contemporaneamente alla classica Gara Competitiva, insieme al suo cane ben legato con il guinzaglio. I cani sono sempre desiderosi di passare del tempo con i propri padroni, hanno energia in eccesso da bruciare e la tentazione di saltare la sessione di corsa potrebbe essere superata dalla volontà del cane di essere vicino al papà umano. Per promuovere la partecipazione degli amanti dei cani nella BauRun e nella Stracanina di Corri con Martina, sono di supporto all’organizzazione ufficiale l’Associazione Amico Fedele e il Canile Comprensiorale Quercia Ferrata, notoriamente punti di riferimento nel territorio per la cura ed il rispetto di questi animali. Nella Stracanina, essendo una gara competitiva, verranno premiati sul palco con prodotti per l’alimentazione per cani, regalati dalla ditta Nutrix Più, i primi tre uomini e le prime tre donne. A tutti i partecipanti della BauRun e della StraCanina, verranno regalati dalla ditta Nutrix Più dei prodotti eccellenti per l’alimentazione per cani. Stefania Mezzina