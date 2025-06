Corri con Martina. Ecco i fondi in beneficenza

La decima edizione di Corri con Martina – Memorial Domenico Mozzoni ha raccolto, complessivamente, 6.873,24 euro, superando di quasi 800 euro la somma della scorsa edizione. "Grazie alla perfetta organizzazione ed al meraviglioso percorso, consolida la crescita e si attesta come edizione record, sia come numero di partecipanti che come valore economico raccolto per scopi solidali – ha dichiarato Eugenio Novelli, socio Lions Club San Benedetto, presidente della Asd Running Team d’lu Mont e responsabile dell’organizzazione della corsa – Il format tecnico sportivo di ’Corri con Martina’, fatto su un percorso breve, totalmente piatto e con una sola curva a 180’, quindi velocissimo, si conferma vincente e gradito sia agli atleti agonisti che ai passeggiatori ed attrae sempre più partecipanti. La bellissima giornata e la presenza dello sportivissimo Massimiliano Ossini con suo figlio Giovanni, hanno sicuramente attratto molti più partecipanti. Un grazie a tutti i partecipanti singoli, alle Società Sportive ed alle numerose Associazioni. Un doveroso ringraziamento alla mia Associazione Running Team d’ lu Mont ed a tutto lo staff tecnico che ogni anno lavora dietro le quinte e ci permette di organizzare una gara ad alti livelli".

Tutti i fondi raccolti con le iscrizioni sono da sempre interamente dedicati alle attività di ricerca in omaggio a Martina, giovane donna che ha fortemente raccomandato, prima di morire di tumore al seno, di "informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute". Da questa edizione, tutti i fondi raccolti con le iscrizioni e le donazioni liberali saranno dedicati all’acquisto di uno strumento denominato ’Scalp Cooler’ importante per la Uoc di Oncologia del nosocomio sambenedettese e di tutta la Ast.

Stefania Mezzina