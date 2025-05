Corri Con Martina: trionfo di Collini e Strazzella nella gara di solidarietà a San Benedetto

Centinaia di atleti hanno preso parte alla decima edizione di Corri Con Martina, valida anche per l’assegnazione del Memorial Domenico Mozzoni. L’iniziativa, organizzata dai Club Lions e Leo di San Benedetto, Ascoli, Amandola, Val Vibrata (Zona B della IV Circoscrizione del Distretto 108A), è patrocinata dal Comune di San Benedetto ed è realizzata con la collaborazione tecnica della Asd Running Team d’lu Mont, ha fatto registrare la partecipazione di atleti provenienti anche da altre regioni vicine.

La vittoria è stata ottenuta dall’atleta di casa Matteo Collini della Collection Atletica Sambenedettese il quale ha percorso la distanza di 8,6 chilometri con il tempo di 29:41. Alle sue spalle si è classificato Riccardo Bugari della Running Team D’ Lu Mont con il tempo di 30:22 e sul terzo gradino del podio è salito Pasqualino Lo Sterzo della Marà Avis Marathon con il tempo di 30:52. Dopo la premiazione dei vincitori della gara maschile, il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo ha premiato anche le atlete che sono arrivate ai primi tre posti della gara femminile. Sul gradino più alto del podio è salita Minerva Strazzella della Avis San Benedetto che ha fatto registrare il miglior crono con il tempo di 33:54. Al secondo posto si è classificata Barbara Mariano della Petruzi Runners di Teramo con il tempo di 34:05 mentre sul terzo gradino del podio è salita Ludovica De Crescenzo della Roseto Endurance con il tempo di 35:03.

"Siamo molto soddisfatti per il successo che ha avuto la manifestazione – ha detto Gianni Massimo Balloni, presidente del Lions Club San Benedetto del Tronto – che ha richiamato centinaia di atleti e di appassionati che, complice una giornata meravigliosa, hanno avuto la possibilità di vivere al meglio la distanza di otto chilometri del nostro lungomare. Inoltre, mi preme sottolineare l’aspetto sociale della nostra iniziativa. Quest’anno l’intero ricavato servirà per acquistare uno strumento per il reparto di oncologia dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Ast abbiamo offerto a tutti coloro che hanno raggiunto il nostro villaggio di gara la possibilità di effettuare dei test nella consapevolezza dell’importanza della prevenzione".