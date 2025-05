’Corri con Martina’, tutto pronto. Una festa tra podismo e solidarietà

E’ una edizione importante quella di ’Corri con Martina Km 8.6 - Premio Domenico Mozzoni’: la gara podistica competitiva e passeggiate ludico-motorie a sostegno della ricerca contro il cancro, che si svolgerà domenica 25 maggio alle ore 9.30 sul lungomare di San Benedetto del Tronto, infatti, festeggia dieci anni. Impossibile, per quanti sono coinvolti nell’organizzazione, non ricordare Domenico Mozzoni che la volle fortemente, e a farlo, in primis, sono stati Maria Pia Silla del Lions Club di San Benedetto, con il presidente Gianni Balloni e Elisabetta Mozzoni, figlia di Domenico.

La manifestazione prevede tre modalità di partecipazione: gara podistica competitiva di km 8.6 (valida Circuito Criterium Piceni&Pretuzi Running), passeggiata ludico-motoria non competitiva km 4,6/8,6, passeggiata ludico motoria non competitiva ’Bau Run’ km4.6, con il proprio cane. Il nuovo traguardo da raggiungere attraverso la raccolta fondi sarà quello di sostenere la Uoc di Oncologia dell’Ospedale ’Madonna del Soccorso’ di San Benedetto, diretta dalla dottoressa Francesca Giorgi, per l’acquisto di un dispositivo denominato ’Scalp Cooler’, contro la caduta dei capelli, effetto collaterale dai numerosi risvolti psicologici negativi, utile nei trattamenti chemioterapici contro la neoplasia mammaria.

L’iniziativa organizzata dai Club Lions e Leo di San Benedetto, Ascoli Piceno, Amandola, Val Vibrata (Zona B IV Circoscrizione Distretto 108A), è patrocinata dal Comune di San Benedetto e realizzata con la collaborazione tecnica dell’ASD Running Team d’lu Mont, alla presentazione rappresentata da Eugenio Novelli. La Croce Rossa, Comitato di San Benedetto, con la presidente Anna Mandolini, sarà fondamentale nell’organizzazione del Corner della Salute, in Piazza Giorgini, dove, gratuitamente, saranno a disposizione consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere.

Quest’anno parteciperà anche Onde Glicemiche, che riunisce persone con diabete. Alla presentazione è stato tracciato un bilancio di quanto devoluto negli ultimi tre anni: 6mila euro, all’ospedale Salesi per una borsa di studio (presente il dottor Michele Ilari, dirigente medico chirurgia pediatrica e specialità chirurgiche dell’ospedale materno infantile) e ulteriori 6mila al reparto di Ematologia dell’Ast 5 per l’acquisto di uno strumento di alta tecnologia (presente il dirigente dottor Galieni).

Le conclusioni a cura del sindaco Antonio Spazzafumo "Se oggi ci fosse Domenico Mozzoni con noi sarebbe molto contento perché in dieci anni sono stati raggiunti vari obiettivi" è stato il suo pensiero.

Stefania Mezzina