’Corri con Martina’, vince la solidarietà

Oggi dalle ore 9.30 si svolge la decima edizione di ’Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni’, gara podistica competitiva e passeggiate ludico-motorie, a sostegno della ricerca contro il cancro, sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Sono tre, le modalità di partecipazione: gara podistica competitiva di km 8.6, passeggiata ludico-motoria non competitiva di km 4,6/8,6, passeggiata ludico motoria non competitiva ’Bau Run’ km4.6, accompagnati dal proprio cane. La gara podistica competitiva su strada di km 8,6 è valida per il Circuito Criterium Piceni&Pretuzi Running 2025.

Da quest’anno il progetto Martina ha un nuovo traguardo da raggiungere, attraverso la raccolta fondi: sostenere la Uoc di Oncologia dell’Ospedale ’Madonna del Soccorso’, diretta dalla dottoressa Francesca Giorgi, per l’acquisto di un dispositivo denominato ’Scalp Cooler’. L’iniziativa è organizzata dai Club Lions e Leo di San Benedetto, Ascoli Piceno, Amandola, Val Vibrata (Zona B della IV Circoscrizione del Distretto 108A), è patrocinata dal Comune di San Benedetto ed è realizzata con la collaborazione tecnica della Asd Running Team d’lu Mont.

La Croce Rossa, Comitato di San Benedetto, sarà fondamentale nell’organizzazione del Corner della Salute, in Piazza Giorgini, dove saranno a disposizione, gratuitamente, consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere: sarà possibile effettuare screening dei nei, con la dottoressa Lucia Villa, screening diabete con la Dottoressa Marianna Galetta e in collaborazione con l’associazione Onde Glicemiche, prevenzione oncologica con la dottoressa Francesca Giorgi, prevenzione osteoporosi con il dottor Mario Sfrappini, prevenzione del carcinoma del cavo orale con il dottor Tiziano Palma.

Parteciperà anche la Presidente dell’Ordine dei Medici e odontoiatri Provincia Ascoli Piceno, Fiorella De Angelis Saranno presenti anche la dottoressa Rosanna Zamparese e il dottor Giampiero Filomeni, medici legali che vorrebbero far conoscere la nuova normativa relativa all’"Oblio oncologico". A tal proposito, il direttore Generale dell’Ast Antonello Maraldo, ha dichiarato: "Con grande piacere partecipo a Corri con Martina nella veste di direttore generale dell’Ast di Ascoli Piceno per creare un collegamento diretto tra promozione e cura della salute pubblica ed iniziative di valore etico e sociale del Club Lions di San Benedetto del Tronto; la presenza di personale Ast è inoltre un forte segnale di appartenenza all’azienda e, al contempo, di sensibilità verso il territorio e le finalità che l’iniziativa si pone".

Stefania Mezzina