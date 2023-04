Corrono in tre, faida democrat

ACastel di Lama sono state presentate ieri le liste per le amministrative del 14 e 15 maggio, i partiti sono pronti per l’ultimo mese di campagna elettorale contraddistinta da arrivi esclusioni, polemiche e passi indietro. La novità saliente è che Cinzia Peroni e Vincenzo Camela del gruppo di opposizione ‘Uniti per Castel di Lama’ dopo aver annunciato di voler fare una lista propria hanno deciso di fare un passo indietro. "Non nascondo l’amarezza per quanto è accaduto – dichiara Cinzia Peroni –, ma il nostro è un gesto di amore nei confronti del territorio, un’ennesima lista avrebbe frantumato ulteriormente i voti di centro sinistra offrendo su un piatto d’argento al centrodestra la leadership della città. Questa si annuncia una campagna elettorale ai veleni. Sono state dette tante cose e spesso inesatte, c’era un documento che il Pd ha sottoscritto e che è stato disatteso. Io non faccio parte del Pd, quindi io non ho né sottoscritto né disconosciuto il documento. Credo che comunque bisognava avere più coraggio, più determinazione". Questa campagna elettorale si contraddistinguerà per una guerra intestina che si celebrerà tutta all’interno del Pd, dove rivalità e guerre sono all’ordine del giorno. Tra le novità c’è che il segretario della sezione dem Stefano Falcioni, che alla fine si è candidato con il sindaco uscente Mauro Bochicchio, è stato raggiunto da una lettera di sfiducia, sottoscritta da Tiberio Comini, Fabio Pichinelli, Piero Mozzoni, Patrizia Rossini, Alessandra Egidi e Alvaro Grazioli.

Maria Grazia Lappa