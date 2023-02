Corsa alla segreteria dem: "Siamo con Bellomaria"

Scuola e sanità sono le priorità del Pd che si prepara ad eleggere il suo segretario regionale nelle primarie in programma domenica. I dem ascolani sosterranno la candidatura di Michela Bellomaria. "Sono felice di concludere il tour ad Ascoli – ha commentato –. Mi sento orgogliosa di questa lista provinciale che calza a pennello col territorio. Qui vedo raccolto bene lo spirito di cambiamento e rinnovamento. Il nostro partito regionale vuole prepotentemente tornare ad occupare uno spazio importante in grado di raccogliere le criticità dei cittadini. In mattinata eravamo davanti all’ospedale Mazzoni di Ascoli. La questione sulla sanità resta prioritaria insieme a quella delle scuole. Entrambe devono restare pubbliche. Il Pd ha necessità di riconnettersi con tutti i membri del partito e coloro che, lavorando sul territorio, si sono ritrovati soli. C’è bisogno di fare un gioco di squadra. Siamo convinti che la nostra squadra possa essere in grado di riprendersi tutti i voti e costituire l’alternativa politica credibile a questa destra".

A sostegno della Bellomaria ci saranno anche Angelo Procaccini (Ascoli), Elio Costantini (San Benedetto), Fabiola Diomede (Spinetoli e candidata alle nazionali), Simone Diotallevi (Offida). "Non ho esitato a dare il mio contributo a Michela per favorire il rilancio di un popolo che ha bisogno di rialzarsi – aggiunge Procaccini –. Sono state date poche risposte alle speranze delle persone. Questo congresso sta risvegliando gli animi e sono orgoglioso di indossare la casacca e portare il mio contributo". "La scelta è dipesa dal fatto che lei è una donna lavoratrice – sostiene Costantini –. Il Pd deve tornare ad essere unito per il territorio". Presenti anche l’onorevole Augusto Curti. Le altre delicate tematiche attuali da affrontare sono superbonus e A14. "Un segretario regionale mancava da tempo, sono sicuro che sarà lei – ammette –. Andando ad abolire questo provvedimento sul superbonus la ricostruzione nelle zone del cratere resterà bloccata. Mi auguro ci sia un ripensamento del Governo. Abbiamo incontrato autostrade italiane. Non è emersa grandissima chiarezza". "Sosterremo Michela Bellomaria per due motivi – chiosa Luciano Agostini –. Innanzitutto per la persona. È la figura giusta per riannodare il legame con il popolo, poi perché con lei cerchiamo chiarezza. Sull’A14 vorrei porre solo questa domanda: il programma infrastrutturale della regione su questo tema qual è? Che idee hanno?".

Massimiliano Mariotti