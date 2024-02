Corsi cancellati al Guastaferro: scoppia la bufera

L’Istituto ‘Guastaferro’ non avrà i due nuovi indirizzi assegnati quasi un mese fa dalla regione. Quello di Palazzo Raffaello potrebbe sembrare uno scherzo di Carnevale, visto l’approssimarsi del periodo di festa, ma se così fosse, al vertice marchigiano andrebbe ricordato che al di fuori di quel lasso temporale le burle non sono ben accette. Il caso in questione non è affatto un gioco, ma mantiene il sapore di una beffa che nessuno desiderava. Ad accorgersene, per primi, sono stati i consiglieri Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri, che hanno notato una delibera di giunta regionale (la 54 del 22 gennaio) in rettifica ad una precedentemente pubblicata (la 1 del 5 gennaio): in particolare, l’esecutivo regionale ha revocato l’approvazione degli indirizzi ‘Meccanica, meccatronica ed energia’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica’ assegnati ad inizio anno al settore Tecnico e Tecnologico dell’Istituto Superiore ‘A. Guastaferro’. Le motivazioni? "Per un principio di uniformità e coerenza rispetto a quanto deliberato nelle passate programmazioni della giunta regionale sulle medesime richieste". Ed è subito giallo. Qualcuno potrebbe pensare ad una svista procedurale, ma Canducci e Bottiglieri fanno capire l’implausibilità dell’ipotesi: "La giunta regionale – scrivono – il 23 ottobre approvava le ‘Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2024-2025’, indicando i criteri generali per la definizione della stessa. La provincia di Ascoli Piceno, il 22 novembre, deliberava di accogliere con parere favorevole la richiesta dell’Istituto ‘Guastaferro’".

Scelta che veniva ratificata il 5 gennaio, ma revocata il 22. "Cosa ha fatto cambiare idea alla giunta regionale in poco più di 15 giorni – continuano Canducci e Bottiglier - nel silenzio assordante del consigliere sambenedettese Andrea Assenti? Per lo stesso principio di uniformità e coerenza non si dovrebbero mai istituire nuovi indirizzi, tutto resterebbe fermo, ma in realtà non è così, nuovi indirizzi vengono periodicamente approvati". A rimanere sconcertata è anche la dirigente del ‘Guastaferro’, Marina Marziale, che commenta: "Ad iscrizioni già avviate - dal 18 gennaio - e a dieci giorni dalla chiusura - 10 febbraio - l’Istituto, le famiglie e gli alunni prendono dunque atto che l’offerta formativa dell’Istituto ‘Guastaferro’ deve rinunciare all’introduzione di due ulteriori indirizzi fortemente richiesti, tanto da aver ricevuto l’iniziale approvazione dalla provincia di Ascoli, dall’ufficio scolastico regionale e il pieno apprezzamento da parte di Confindustria Picena e del sindaco Antonio Spazzafumo". "Con stupore e disappunto – dice quest’ultimo - apprendo della decisione della Regione di revocare un proprio pronunciamento di poche settimane fa. Poiché le motivazioni di tale decisione appaiono francamente poco chiare, sarà mia cura chiedere spiegazioni nelle opportune sedi".

Giuseppe Di Marco