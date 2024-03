Corsi di dottorato in città. La Lega propone la ’scuola’:: "Valore per tutto Centro Italia"

Insediare ad Ascoli con corsi di dottorato di ricerca di alto profilo, anche internazionale, corsi ordinari collegati a corsi di laurea o di laurea magistrale attivati da Università Politecnica delle Marche, Università degli studi di Perugia e Università degli studi dell’Aquila. Successivamente l’esperienza potrà essere estesa a tutti gli atenei del centro Italia. Questa la proposta di legge della Lega per istituire la scuola superiore dell’Italia centrale al centro dell’incontro tra il Ministro dell’Università Anna Maria Bernini e l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura e istruzione della Camera e segretario della Lega Marche prima firmataria della pdl. Insieme a loro anche il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, e Mauro Lucentini, vicesegretario Lega Marche.

"Si tratta di un progetto di enorme valore per il centro Italia e per l’area del cratere – dichiara Latini –. Il testo ora andrà in commissione e proseguirà il suo iter. Abbiamo pensato ad una scuola che svolga un ruolo fondamentale nello sviluppo innovativo del territorio stimolando processi di creazione di conoscenza – spiega –. Mettiamo al centro tecnologie digitali, scienze dei materiali e nanotecnologie, ingegneria, architettura e design, fisica, tecnologie energetiche, scienze mediche e biotecnologie, ingegneria biomedica, scienze psicosociali e della comunicazione, diritto comparato della globalizzazione e diritto internazionale. Un esperimento di questo tipo sta dando ottimi risultati nel sud Italia ed era ora che si impostasse anche per un’area nevralgica del Paese come le regioni centrali. Un lavoro di squadra con il sindaco Marco Fioravanti e il Comune di Ascoli che metterà a disposizione i locali per l’insediamento della struttura".

"È una proposta di legge di assoluta importanza e rilevanza non solo per Ascoli ma per l’intero cratere centro Italia – aggiunge il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli – Noi già come fondo complementare sisma abbiamo sostenuto i centri di ricerca che non tarderanno a garantire al progetto di rilancio del territorio sostegno da parte del mondo delle Università che potrà consentire un rilancio pieno dei territori colpiti dal sisma". L’istituzione della scuola comporterà anche la realizzazione di alloggi specifici per garantire la residenzialità e dare vita a un laboratorio di dialogo fra universitari e dottorandi.