Corsi gratuiti sulle competenze digitali. Si parte venerdì al Centro Pacetti

Proseguono al Centro Pacetti i corsi gratuiti del progetto di orientamento per implementare le competenze digitali dei cittadini. Nel mese di marzo saranno due gli incontri programmati. Uno si terrà venerdì 8 marzo (ore 15-18) sul tema ’Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini’. Il corso è finalizzato alla sensibilizzazione di bambini e genitori sui temi del digitale per rendere la navigazione sicura e senza pericoli anche per i più piccoli. Il secondo corso dal titolo ’Trovare nuove opportunità di lavoro online’ in programma il 22 marzo (ore 15-18), è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie ad utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca e la richiesta di lavoro online. Durante il corso verranno illustrate le più importanti piattaforme di ricerca di lavoro in Italia (LinkedIn, Infojobs, Indeed, Subito.it etc) e le modalità di candidatura in ogni piattaforma.