Legambiente Marche, in collaborazione con il Comune di Castel di Lama organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti guardie zoofile volontarie per la protezione ed il benessere degli animali da affezione. Il corso nasce dalla necessità di intensificare i controlli su tutto il territorio della Provincia di Ascoli, per migliorare il benessere e la tutela degli animali, svolgendo funzioni di informazione, prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali di affezione. Il corso avrà una durata di 50 ore e sarà curato da Legambiente. Alla fine del corso verrà effettuato un esame finale e a tutti coloro che lo supereranno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione con profitto al corso, che consentirà a Legambiente di richiedere alla Prefettura di Ascoli il successivo decreto di nomina di Guardia Zoofila volontaria. Coloro che svolgeranno funzioni di vigilanza dovranno sottoscrivere e attenersi al regolamento interno delle Guardie Zoofile della Legambiente Marche. Il corso inizierà il 18 marzo e terminerà il 13 maggio e si articolerà con frequenza di un giorno a settimana nella giornata di sabato con orario 9 -13 e 14-16. Le domande dovranno essere presentate entro l’11 marzo, inviando il modulo di iscrizione, allegato con curriculum vitae all’indirizzo: [email protected] Per ulteriori informazioni: De Donatis, 3389477011.