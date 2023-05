Corso di formazione per imprenditori e giovani

Inizierà il 10 maggio a Centobuchi il corso di formazione gratuito per imprenditori e giovani che vogliono sviluppare nuove idee, a cura della cooperativa "Abilita" che gestisce lo Sportello Impresa Giovani, servizio attivato dal Comune di Monteprandone per aiutare i giovani a fare imprenditoria. Il corso, è suddiviso in quattro moduli. Il primo tratterà il tema "Storytelling, l’importanza di sapersi raccontare" e si svilupperà in due incontri, venerdì 12 maggio dalle 18 alle 20 e sabato 13 dalle 9 alle 13. Nel secondo modulo, venerdì 19 maggio (18-20) e sabato 20 (9-13) si parlerà di "rischio d’impresa: come misurare ciò che conta". Mentre il terzo modulo, nel quale si affronteranno i temi "Business Plan, il mercato e le opportunità", si terrà venerdì 26 maggio (18-20) e sabato 27 (9-13). Il quarto modulo tratterà del tema "Excel in azienda. Libera la potenza dei dati" ogni mercoledì, dalle 17 alle 20. Il corso si svolgerà nel Centro GiovArti, a Centobuchi. L’iscrizione è gratuita e ci si può iscrivere ad ogni singolo modulo. Per informazioni e iscrizioni 0736.654252. Le lezioni saranno tenute da professionisti ed esperti.