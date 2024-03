Corso di fotografia a Centobuchi

L’associazione ’Mosso Piceno la bottega della fotografia’ organizza un nuovo incontro di approfondimento nella sala riunioni di Centobuchi. Domani, alle 21, sarà ospite la docente Emanuela Amadio per una lezione sulla ’lettura della fotografia’. Sarà una serata dedicata alla comprensione e alla costruzione di un portfolio fotografico. La Damiani, docente di fotografia e nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale chiarirà alcuni interrogativi: Che cos’è? Perché si fa? Come va analizzato? Un portfolio fotografico. Dopo aver gestito il Cfc (centro di fotografia e comunicazione), nel 2014 ha fondato Case di Fotografia, una scuola di fotografia specializzata in corsi di formazione per docenti, tecnica, cultura fotografica e autoproduzione per adulti, laboratori didattici di smartphone photography per scuole primarie e secondarie e svolge laboratori didattici.