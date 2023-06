Corso di fotografia al centro GiovArti Ecco "Raccontiamoci in digitale"

"Cambiamo il punto di vista. Raccontiamoci in digitale" è il titolo del corso di sei incontri gratuiti che aiuteranno i partecipanti a muoversi nel mondo della fotografia con particolare attenzione ai ritratti e agli autoritratti e alle modalità di realizzazione dello storytelling digitale. Gli incontri si terranno al Centro GiovArti di Centobuchi nelle seguenti date e orari: oggi 15, martedì 20 e martedì 27 giugno dalle ore 17 alle ore 19, mercoledì 21, giovedì 22 e mercoledì 28 giugno dalle ore 10 alle ore 12. L’attività è rivolta a giovani 1735 anni. Per info e prenotazioni 3462283649. Il corso è inserito nel progetto ’Visioni in evoluzione’ pensato dalla cooperativa Abilita che gestisce lo Sportello Impresa Giovani, servizio attivato dal comune di Monteprandone per aiutare i giovani a fare imprenditoria, e finanziato con i fondi della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.