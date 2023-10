Corso di fotografia con l’Uteap

Aperte le iscrizioni all’Uteap (Università del tempo libero) di Ascoli. Anche quest’anno dopo il successo dell’anno scorso riparte il corso di fotografia tenuto da Roberto Crippa. Le nuove lezioni prenderanno il via il 16 ottobre. In programma un percorso unico per migliorare le proprie abilità fotografiche con lezioni teorico, pratiche, che vedranno anche l’intervento di modelle. Il corso offre agli studenti tutti gli strumenti per padroneggiare al meglio la tecnica fotografica, attraverso l’apprendimento delle nozioni base unite alla creatività fotografica. Le lezioni saranno improntate per imparare al meglio l’utilizzo della macchina fotografica e diverse abilità come still life, fotoshop, inoltre verranno programmate anche uscite in zone caratteristiche e storiche della città di Ascoli e del territorio Piceno.