Corso di fotografia organizzato da Uteap con Roberto Crippa

Si terrà all’Uteap (Università della Terza età ) di Ascoli Piceno il corso di fotografia del maestro Roberto Crippa. Il programma del corso mira alla conoscenza della fotografia attraverso una solida preparazione sui principi della teoria e della tecnica. L’appuntamento è per lunedì 18 marzo, alle 17. Il corso si svolgerà nella sede Uteap, in via dei Cappuccini, ad Ascoli e si svilupperà con lezioni di teoria e pratica con stil life e con uscite nei luoghi caratteristici di Ascoli e dintorni nella speranza di immortalare immagini e istanti straordinari. Lo spirito del corso è quello di affinare la passione per la fotografia. Info 0736-258713