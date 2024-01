Corso di italiano per gli stranieri: "Semplifichiamo l’inserimento"

Il comune di Grottammare con l’associazione Refugees Welcome ha promosso un corso di lingua italiana per gli stranieri come strumento di integrazione sociale e di solidarietà, che si terrà ogni martedì dalle ore 18 alle 20 nella sala del consiglio comunale. "Si tratta di una iniziativa importante perché la prima barriera che uno straniero trova è la difficoltà con la lingua – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Un corso che ha come finalità anche la semplificazione di inserimento nella società. La consigliera delegata alle politiche giovanili, Martina Sciarroni ha parlato dell’importanza della conoscenza della lingua del pase che ospita gli stranieri, come strumento di integrazione, ma anche per l’inserimento nel mondo del lavoro, per l’affitto di una casa, per rapportarsi con la gente e le istituzioni del posto. "Il corso ha anche come finalità tessere un incontro fra culture – ha affermato Martina Sciarroni – Questa iniziativa è tra le prime collaborazioni ufficiali che il Comune ha intrapreso con Welcome Refugees, associazione che si occupa di accoglienza, poiché crediamo nell’importanza che ha per uno straniero la conoscenza della lingua dove arriva". Il corso è tenuto dal professor Saverio Ciarrocchi che fa parte dell’associazione Welcome Refugees che si occupa, sul territorio nazionale, dell’accoglienza degli immigrati e dei rifugiati. "La nostra non è una scuola che si vuole sostituire a quelle istituzionali che si tengono all’Alberghiero e all’Ipsia, La nostra è una sorta di ’pronto soccorso’ per persone arrivate da poco. Per noi è importante che l’apprendimento della lingua sia visto come un mezzo verso la solidarietà: ogni partecipante può portare le proprie ricchezze così come le povertà, abbattendo gli stereotipi". Il corso è gratuito, è aperto a tutti affinché possa mettere in circolo cultura ed esperienze di vari Paesi.

Marcello Iezzi