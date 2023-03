Corso di scrittura ad Altidona

Sono aperte le iscrizioni al corso di scrittura creativa organizzato da Marco Monaldi Studio Gallery (via Giacomo Puccini, 27 Marina di Altidona) che si avvale della collaborazione di Domenico Trischitta, scrittore, giornalista e drammaturgo catanese. Trischitta esordisce come autore teatrale nel 1999 al teatro ‘Quirino’ di Roma con il testo ‘Sabbie Mobili’. Come scrittore è autore del racconto ‘Daniela Rocca, il miraggio in celluloide’ e ‘Una raggiante Catania’. Il corso prenderà il via il 13 aprile e consisterà in un incontro settimanale di due ore (il giovedì, dalle 16 alle 18) per un totale di 16 ore.

"Tutti abbiamo una storia da raccontare – si legge nella spiegazione del corso – anche quelli che pensano di non averla. Basta solo interrogare il proprio cuore, fare uscire le emozioni più vive e quello sarà il primo passo verso la scrittura, un nobile tentativo per lasciare il segno in questo mondo". Info e prenotazioni 3392432788 oppure 3457924857.

Paola Pieragostini