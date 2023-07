Corso di Sotto come un circuito "Zero marciapiedi, tanti cantieri E qui corrono come matti"

"Appena l’altra sera l’ennesimo incidente sfiorato tra un motorino guidato da un ragazzo giovanissimo che arrivava da Porta Romana e un gruppo di persone che chiacchierava sul ciglio della strada: peccato che, tra i cantieri, le auto parcheggiate e la mancanza di marciapiedi, il ciglio della strada non esiste".

Esasperazione e rabbia serpeggia tra alcuni dei residenti di Porta Romana, in particolare nella zona che da corso di Sotto va verso piazza San Tommaso: "Da diversi mesi i cantieri impediscono la vista di una strada già piuttosto tortuosa. L’altra sera quel ragazzo in motorino avrebbe potuto farsi male o ferire qualcuno. Del resto basta un cane al guinzaglio o una bici portata a mano – spiegano alcuni residenti – che ci si trova in mezzo alla strada. Ci sono anche parecchi turisti che arrivano da Porta Romana e non sanno che la strada è così pericolosa, quindi non si aspettano di potersi trovare davanti qualcuno. Non è una situazione – continuano – che può continuare in questo modo. Anche perché purtroppo esistono anche i prepotenti, che arrivano a folle velocità pur sapendo che si tratta di una via a visibilità ridotta. Troppi gli incidenti evitati finora, c’è bisogno di cartelli che segnalino le strettoie. E perché no, anche di qualche controllo in più in zona".