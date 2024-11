Corso di teatro per ragazzi

L’associazione teatrale Anime sul palco e l’associazione Auser Insieme Monteprandone, con il patrocinio del Comune e dell’Unione Italiana Libero Teatro, organizzano un laboratorio di teatro per ragazzi, adolescenti e adulti. Venerdì 8 novembre, alle 18.30, nel Centro Pacetti, a Centobuchi, è in programma un incontro di presentazione del progetto culturale. Il corso è strutturato in lezioni teorico-pratiche di due ore e avrà cadenza settimanale. Le lezioni sono tenute dal regista Emilio Fabrizio La Marca, partiranno a novembre e termineranno ad aprile. Alla fine delle attività è prevista la rappresentazione di uno spettacolo con la partecipazione di tutti gli allievi. Per informazioni e iscrizioni 329431614 oppure 3486008387. "Il nostro laboratorio – spiegano – ha l’intento di avvicinare ragazzi, adolescenti, ma anche adulti ai primi approcci con il teatro, familiarizzando con il palco".