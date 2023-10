Corso gratis di ginnastica

Da martedì i nuovi orari di svolgimento per il progetto "Equilibrio e movimento per la salute" che ha già coinvolto, nel 2023, ben 122 persone. Il progetto consiste in un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale organizzato dal comune di Grottammare, assessorato alla salute e al benessere, e dall’Acli Marche e Qualis Lab. Il corso, cui è ancora possibile iscriversi, si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 presso il Parco Urbano del I Maggio a Grottammare in via Salvo D’Acquisto a Grottammare. L’attività è adatta, in particolare, a persone avanti con gli anni per le quali fare movimento costante costituisce uno dei pilastri su cui si basa l’invecchiamento attivo. Info 3442229927.