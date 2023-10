Corso gratuito di autodifesa

"La violenza sulle donne ci riguarda. Iniziamo dalla prevenzione" e proprio sulla base di questa riflessione partirà ad Offida il corso di autodifesa per le donne, che si prefigge di portare alla loro conoscenza il fatto che è possibile anche difendersi da aggressioni o molestie. Una necessità, purtroppo, sempre più evidente per le donne anche in considerazione degli episodi, di varia gravità, che quotidianamente si registrano sul territorio nazionale. Ad Offida sono aperte le iscrizioni al corso che è gratuito, che si svolgerà presso la palestra della ‘Falcone e Borsellino’. Info: 3442229927.