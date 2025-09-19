Vincere
CronacaCorso gratuito di autodifesa femminile a San Benedetto
19 set 2025
EMIDIO LATTANZI
Cronaca
Corso gratuito di autodifesa femminile a San Benedetto

Un segnale forte e concreto contro la violenza di genere arriva da San Benedetto, dove è stato presentato un corso gratuito di autodifesa femminile organizzato da Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla presidente regionale Mariadele Girolami, che ha sottolineato l’importanza di azioni capaci di unire sensibilizzazione e strumenti pratici. Alla conferenza stampa ha preso parte anche la consigliera regionale Monica Acciarri.

Il corso prevede dieci incontri settimanali, a partire da mercoledì 8 ottobre, che si terranno ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20 presso il Palazzetto dello Sport di San Benedetto. L’iniziativa è aperta a tutte le donne dai 18 anni in su e la partecipazione, completamente gratuita, richiede soltanto la presentazione del certificato medico. Ogni iscritta riceverà una maglietta ufficiale del corso e uno zaino personalizzato, sul quale sarà stampato il numero 1522, il servizio nazionale antiviolenza e stalking.

Le lezioni saranno tenute dal maestro Serafino Barboni, che dagli anni ’70 si dedica alle arti marziali e dagli anni ’90 insegna con passione Kung Fu. Prenotazioni entro il 3 ottobre al numero 328 8825980.

