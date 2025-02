Corso gratuito di autodifesa per donne ogni martedì al Centro Pacetti

Dal 4 al 25 marzo, ogni martedì dalle 19.15 alle 20.15, il Centro Pacetti di Monteprandone ospiterà un corso gratuito di autodifesa per donne, promosso dall’Associazione Giovanile Picena Asd Aps con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, dell’Unione Induista Italiana e del Comune di Monteprandone. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Panchine rosse tutto l’anno’, volto a sensibilizzare ed educare sulla prevenzione della violenza di genere. Il corso non solo offrirà strumenti pratici per la difesa personale, ma aiuterà anche le partecipanti a sviluppare una maggiore sicurezza in sé stesse e una gestione equilibrata delle situazioni di rischio. L’accesso è riservato a donne dai 16 anni in su, con un limite massimo di 25 posti. Per iscriversi basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3442229927 con i propri dati anagrafici. Il sindaco Sergio Loggi ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa.