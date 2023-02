Corso in ’competenze digitali’

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per "Competenze digitali". A renderlo noto è il servizio per il Lavoro della Cooperativa Ama Aquilone che settimanalmente si occupa di selezionare gli annunci di lavoro e corsi di formazione proposti nel territorio. Il corso, finanziato dalla Regione, ha una durata di 120 ore, più 8 ore di esame finale. Il corso completamente gratuito è rivolto a 15 soggetti (+ 5 uditori) aventi età compresa tra 18 anni e 64 anni, che non partecipano a percorsi di Istruzione, residenti e, o domiciliati nella Regione. Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso verranno ammessi all’esame finale a seguito del quale verrà rilasciata l’attestazione di qualificazione professionale. Inizio previsto: 3 marzo 2023. Per informazioni su bando e iscrizioni visitare il sito www.digitalsmart.eu.