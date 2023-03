Corso per guardie zoofile

Legambiente Marche, in collaborazione con il Comune di Castel di Lama, sta organizzando un nuovo corso di formazione per aspiranti guardie zoofile volontarie per la protezione ed il benessere degli animali da affezione. Il corso nasce dalla necessità di intensificare i controlli su tutto il territorio della Provincia di Ascoli, per migliorare il benessere e la tutela degli animali, svolgendo funzioni di informazione, prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali di affezione, attraverso l’applicazione della normativa vigente. Restano ancora pochi posti disponibili e le iscrizioni termineranno l’11 marzo. Per iscriversi, inviare il modulo di iscrizione, allegato con curriculum vitae all’indirizzo: guardie [email protected] Il corso avrà una durata di 50 ore e sarà curato da Legambiente, supportata da esperti del settore. Ogni materia trattata durante la formazione, sarà infatti curata da un docente esperto in materia.