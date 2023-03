Corso pomeridiano di pianoforte, che scoperta L’impegno della scuola nel mondo della musica

La nostra scuola media "Massimo D’Azeglio" ha da sempre organizzato progetti a scopo didattico musicale e teatrale, invitando professionisti o partecipando ad iniziative per avvicinare gli studenti e approfondire la loro conoscenza di strumenti, melodie ed opere. Una delle attività proposte ogni anno è il progetto pomeridiano di pianoforte. Grazie alla testimonianza di un nostro compagno sappiamo che nel progetto si parte studiando i tasti e la struttura del piano; poi si passa allo studio delle melodie proposte dal professore per arrivare all’esibizione finale. Quest’anno, poi, tutti noi abbiamo avuto modo di scoprire l’armonia del pianoforte, degli strumenti a fiato e a corde grazie alle frequenti lezioni concerto organizzate dalla professoressa di musica, Claudia Giannelli, in collaborazione con l’Istituto Spontini, esperti del canto lirico e attori che ci hanno recitato opere in forma ridotta, dandoci la possibilità di avvicinarci a questo genere musicale. Abbiamo partecipato, inoltre, ad uscite didattiche pomeridiane al teatro Ventidio Basso per assistere ad opere teatrali come Rigoletto e La Traviata di Giuseppe Verdi, La Cenerentola di Gioacchino Rossini ed il Macbeth di Verdi. I numerosi progetti ed iniziative lasciano intendere quanto la nostra scuola "D’Azeglio" sia legata al campo musicale e teatrale e s’impegni ad aprire agli studenti nuovi orizzonti in questa disciplina.