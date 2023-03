Corso Trento e Trieste, i lavori della seconda metà entrano nel vivo

Il complicato intervento che riguarda corso Trento e Trieste è passato alla fase due. Ultimati i lavori effettuati sulla prima metà della via, da qualche giorno sono entrati nel vivo anche quelli che riguarderanno la zona iniziale sud tra l’intersezione con via XX Settembre procedendo verso piazza Simonetti (zona Prefettura). Come avvenuto per la prima parte dell’opera i lavori programmati non riguarderanno soltanto la ripavimentazione, ma anche l’allaccio delle reti idriche, fognarie e gas. L’obiettivo dell’Arengo resta sempre quello di concludere il tutto, così come per quanto riguarda il ponte di San Filippo, prima possibile e comunque entro il 2023. Da sempre il corso che attraversa il cuore del centro storico e della città è stato frequentemente percorso nel quotidiano da auto, pullman e tir. Proprio l’alta circolazione nel corso del tempo aveva prodotto un dissesto del manto stradale. In special modo dei sampietrini di porfido, inadeguati a sopportare il peso di tali mezzi. L’avanzamento dell’intervento ha visto allestite nuove aree cantiere per accogliere e procedere allo stoccaggio dei materiali necessari per favorire la prosecuzione dei lavori. Inevitabilmente qualche disagio riguarderà anche le attività commerciali presenti sul lato ovest di piazza Simonetti, quello opposto rispetto a palazzo San Filippo. Qui le occupazioni del suolo pubblico realizzate mediante tavoli, sedie e altra mobilia da esterno dovranno essere rimosse, con uno specifico preavviso di almeno 72 ore, non appena la ditta esecutrice darà avvio alle opere relative a quel lato della piazza. Radicalmente stravolta, per forza di cose, la circolazione che da lunedì scorso è stata completamente ridisegnata dall’amministrazione comunale in sinergia con il comando della Polizia Municipale. Procedendo da via Dino Angelini infatti tutto il traffico, arrivati a piazza Roma, sarà dirottato verso via Pretoriana. La prosecuzione verso via XX Settembre e l’inizio di corso Trento e Trieste sarà regolamentata in regime di strada a fondo chiuso. Il transito qui sarà consentito solo ai veicoli addetti ai lavori, a quelli in servizio di emergenza e per le forze dell’ordine. Gli stalli riservati a scooter e moto resteranno fruibili nonostante i lavori.

Massimiliano Mariotti