Corso Trieste al rush finale. Marciapiedi e illuminazione

Le luci di corso Trento e Trieste si preparano ad illuminare la nuova arteria del centro storico che a breve sarà riconsegnata alla città dopo la lunga e complessa opera di riqualificazione andata avanti nel corso degli ultimi anni. Proprio in questi giorni si sta provvedendo ad allestire le nuove paline dell’illuminazione che, su ambo i lati della via, andranno di fatto a costituire il passo conclusivo dell’intero intervento portato avanti. E che di recente aveva visto anche la realizzazione dei nuovi marciapiedi in travertino con gli scivoli necessari per consentire di abbattere le barriere architettoniche e rendere il tratto percorribile a tutti. Anche nei confronti di chi verso in condizioni di disabilità. Un piccolo assaggio del nuovo corso lo si era avuto già in occasione del programma di iniziative allestite per favorire i momenti legati alle giornate di carnevale. In quell’occasione la via era stata riaperta dopo tanto tempo e a seguito del completamento dell’apposizione delle pietre relative alla nuova pavimentazione in pietra lavica. La possibilità di consentire ai pedoni di percorrere il tratto aveva anticipato i successivi lavori sui marciapiedi, ripresi subito dopo le feste di carnevale.

Sei gli step attraverso i quali è stata sviluppata la serie delle opere di restyling. Come ben sappiamo partita da piazza Santa Maria Intervineas per poi risalire tutto il corso verso il lato sud della città. Tra disagi e complicazioni di ogni genere che via via sono venuti ad esistenza. Ciascuno dei tratti previsti è finito per concludersi con l’allestimento delle nuove lastre della pavimentazione in pietra lavica dopo che in precedenza si era dovuto pensare alla realizzazione di tutti i sottoservizi. Il passo successivo così è stato quello legato al posizionamento dei nuovi pali dell’illuminazione che andranno a consegnare il tassello mancante per l’ultimazione del mosaico.

